Ponteceso renueva el mirador del paseo fluvial del Anllóns

Nuevas barandillas del paseo fluvial de Ponteceso Cedida

El Concello de Ponteceso continúa ejecutando actuaciones de mejora en el paseo fluvial del río Anllóns con la renovación del mirador situado junto a la Casa de Eduardo Pondal. La intervención ha consistido en la sustitución de la antigua barandilla por otra de madera, integrada con el entorno natural, una actuación que forma parte de un proyecto más amplio que contempla además la instalación de nueva iluminación y la continuidad de la barandilla perimetral del recorrido.

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Las obras se enmarcan dentro del Plan de Sostibilidad Turística en Destino del proyecto 'Os Fogóns do Anllóns', con una inversión de adjudicación de 61.000 euros destinada a mejorar este espacio y poner en valor el patrimonio natural y turístico del municipio. Desde el Concello agradecieron el apoyo de la Diputación de A Coruña y de su vicepresidente, Xosé Regueira Varela, por su colaboración para hacer realidad esta actuación y atender las necesidades planteadas por el municipio.