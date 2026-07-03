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Ponteceso

Ponteceso impulsa una nueva senda peatonal para conectar las playas de Osmo y A Ermida

La primera fase del proyecto ya está ejecutada y permitirá mejorar la movilidad entre ambos arenales

Redacción
03/07/2026 18:03
Senda entre als playas de Osmo y A Ermida
Senda entre als playas de Osmo y A Ermida
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El Concello de Ponteceso continúa avanzando en la mejora de las infraestructuras turísticas del municipio con la ejecución de la primera fase de la nueva senda peatonal que unirá las playas de Osmo y A Ermida, una actuación concebida para facilitar la movilidad a pie y poner en valor uno de los espacios costeros más emblemáticos del municipio. 

El alcalde, José Manuel Mato, explicó que esta intervención forma parte de la estrategia del gobierno local para seguir mejorando la oferta turística de Ponteceso.

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Queremos continuar reforzando nuestras infraestructuras turísticas para favorecer la llegada de más visitantes y, al mismo tiempo, ofrecer a la vecindad espacios más accesibles y seguros”, señaló el regidor.

La actuación permitirá mejorar la conexión entre ambos arenales, facilitando los desplazamientos peatonales y potenciando el atractivo de este tramo del litoral, tanto para residentes como para quienes visitan el municipio.

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Las obras han sido posibles gracias a una subvención concedida por la Axencia Galega de Turismo, una colaboración que el alcalde calificó de fundamental para continuar desarrollando proyectos que contribuyan a la conservación y valorización del entorno natural.

Según destacó José Manuel Mato, este tipo de inversiones permiten crear espacios más accesibles, sostenibles y atractivos, favoreciendo un modelo turístico compatible con la protección del litoral y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

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