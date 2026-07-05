Brantuas calienta motores para celebrar su Festa Mariñeira 

Edición anterior de la Festa Mariñeira de Brantuas EC

La Asociación Cultural Nosa Señora do Faro de Brantuas-Niñóns-Os Anxeles celebrará el próximo sábado 11 de julio una nueva edición de la Festa Mariñeira, una cita gastronómica y de convivencia que volverá a reunir a vecinos y visitantes en el portiño de Santa Mariña, en la parroquia pontecesana de Niñóns.

El evento, que este año adelanta ligeramente su celebración con respecto a ediciones anteriores, comenzará a las 13 horas con el reparto de tiques para la degustación gastronómica. A partir de las 14 horas se servirán las raciones, mientras que la programación continuará con una actuación musical a las 16.15 horas y una charla-coloquio desde las 17 horas.

Los asistentes podrán disfrutar de un amplio menú con productos del mar y elaboraciones tradicionales, entre las que figuran mejillones, marmita, paella de marisco, pescado frito, caldeirada, empanada, pulpo y larpeira.

La asociación organizadora aprovechó la presentación del cartel para animar a los vecinos a participar en una jornada que combina gastronomía, patrimonio y tradición marinera en uno de los enclaves más singulares del litoral de Ponteceso.