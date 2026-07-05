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Ponteceso

El Melga incorpora una colección histórica de fotografías del Deportivo 

Las imágenes muestran distintas alineaciones históricas del club herculino

Redacción
05/07/2026 20:09
La colección de fotografías históricas del Deportivo donadas el Melga
La colección de fotografías históricas del Deportivo donadas el Melga
Cedida
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El Museo Etnolúdico de Galicia (Melga) de Ponteceso, gestionado por la Fundación Ricardo Pérez y Verdes, ha incorporado a sus fondos una colección de cerca de una veintena de fotografías históricas del Deportivo que recorren la evolución del club desde su fundación, en 1906, hasta la década de los años sesenta.

La donación ha sido realizada por el abogado coruñés Germán Rodríguez Conchado, patrono de la Fundación y antiguo responsable de los servicios jurídicos del Deportivo durante la presidencia de César Augusto Lendoiro.

El Melga de Ponteceso comienza el horario de verano el 11 de julio

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Las imágenes muestran distintas alineaciones históricas del club herculino y permiten contemplar a algunas de las grandes figuras que marcaron la trayectoria de la entidad, entre ellas Luis Otero, Juan Acuña, Eduardo González Valiño (primer coruñés en disputar un Mundial de fútbol, en 1934), Rafael Franco, Veloso o Amancio Amaro, entre otros.

Las fotografías ya forman parte de la denominada Galería de Deportistas, situada en la sala II del Melga, donde pueden ser contempladas por los visitantes.

La importancia de la colección ha llevado incluso al recientemente inaugurado Museo del Dépor a solicitar el préstamo de las imágenes para proceder a su digitalización y futura exposición.

Desde la Fundación Ricardo Pérez y Verdes agradecieron la donación realizada por Rodríguez Conchado y destacaron el valor patrimonial de un conjunto documental que contribuye a preservar parte de la memoria deportiva del Deportivo y de Galicia.

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