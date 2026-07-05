Las Andarelas de Verán arrancan en Ponteceso con una ruta al anochecer

Primera sesión de las Andarelas de Verán de Ponteceso

Las Andarelas de Verán 2026 comenzaron en Ponteceso con una primera ruta al anochecer, una propuesta pensada para descubrir el municipio desde una perspectiva diferente y disfrutar del paisaje, la naturaleza y el ambiente de las noches estivales.

La primera salida reunió a una quincena que participaron en un recorrido marcado por la tranquilidad del atardecer y por el contacto con el entorno natural. La iniciativa busca combinar actividad física, convivencia y conocimiento del territorio durante las semanas de verano.

El programa continuará durante los próximos fines de semana con nuevas rutas por distintos puntos del municipio, manteniendo el objetivo de acercar Ponteceso a la ciudadanía a través de recorridos accesibles y vinculados al patrimonio natural local.