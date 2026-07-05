Ponteceso pone en marcha una Biblioteca Solidaria

Biblioteca de Ponteceso Archivo

El Concello de Ponteceso, a través del departamento de Cultura, anima a los vecinos a participar en la Biblioteca Solidaria, una iniciativa que dará una segunda vida a ejemplares retirados de la colección bibliográfica municipal.

El proyecto permitirá al público llevarse gratuitamente libros para uso propio o para regalar. La campaña se desarrollará por bloques temáticos: enciclopedias del 6 al 17 de julio, libros infantiles y juveniles del 20 al 31 de julio, y obras para adultos del 3 al 14 de agosto.

La iniciativa incorpora además una vertiente solidaria, ya que las personas interesadas podrán realizar de forma voluntaria una aportación de alimentos no perecederos.

Bajo el lema “Libros para hoxe, alimentos para mañá”, el Concello busca fomentar la lectura, reutilizar fondos bibliográficos y apoyar a quienes más lo necesitan mediante pequeñas contribuciones de la vecindad.