Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ponteceso

El Melga participa en un libro internacional sobre los juegos tradicionales

El museo dio comienzo a su programación de verano recibiendo al primer grupo del campus urbano de Carballo

Redacción
13/07/2026 20:19
Visita de la escuela infantil Jilgaro al Melga
Visita de la escuela infantil Jilgaro al Melga
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Museo Etnolúdico de Galicia (Melga), con sede en Ponteceso, ha iniciado el verano con dos noticias que refuerzan su papel como referente en la conservación y divulgación del patrimonio lúdico tradicional. Por un lado, su director, Ricardo Pérez y Verdes, figura como coautor de un nuevo libro dedicado a los juegos tradicionales de mesa e ingenio y, por otro, el museo ha inaugurado la temporada estival de visitas guiadas con la recepción del primer campus urbano de Carballo.

La primera de las novedades es la publicación de Juegos Tradicionales. Juegos de Mesa e Ingenio, una obra colectiva en la que participan especialistas de Galicia, Cataluña, Castilla y León, Baleares, Portugal y Argentina. El volumen reúne los trabajos presentados durante el VII Encuentro Internacional de Juegos Tradicionales Ribera del Duero, celebrado con motivo del vigésimo quinto aniversario de la Asociación Cultural La Tanguilla bajo el lema Recuperando Tradiciones.

La colección de fotografías históricas del Deportivo donadas el Melga

El Melga incorpora una colección histórica de fotografías del Deportivo

Más información

Ricardo Pérez y Verdes firma el capítulo “Los juegos de tablero en la antigüedad: una revisión histórica”, un estudio que forma parte de una publicación que aborda diferentes perspectivas sobre los juegos tradicionales, desde las cartas o los juegos de ingenio hasta su utilización como herramienta pedagógica o el análisis de juegos ancestrales de distintos pueblos.

Programación estival

Además, el Melga ha dado comienzo a su programación de verano recibiendo al primer grupo del campus urbano de Carballo, formado por cerca de una treintena de niños y niñas de entre 4 y 7 años de la Escuela Infantil Jílgueros.

Los participantes, acompañados por las educadoras Rosalía Vilariño y Montse Cundís, disfrutaron durante casi tres horas de una visita guiada por las instalaciones del museo en la que conocieron la historia de los juegos tradicionales y participaron en distintas actividades adaptadas a su edad.

El Melga de Ponteceso comienza el horario de verano el 11 de julio

Más información

Desde el Melga destacan que, tras cuatro años sin acudir al museo, la Escuela Infantil Jílgueros vuelve a convertirse en el primer campus urbano de Carballo que inaugura la temporada estival de visitas, una circunstancia que ya se había repetido en años anteriores.

Las monitoras calificaron la experiencia como “muy atractiva, divertida, educativa, cultural y lúdica”, mientras que el museo entregó el tradicional obsequio al participante más destacado de la jornada, que en esta ocasión fue Noel Eiris, de seis años.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Visita de la escuela infantil Jilgaro al Melga

El Melga participa en un libro internacional sobre los juegos tradicionales
Redacción
Los socialistas reclaman la reapertura del acceso rodado al faro en la "semana grande" de Corme

El PSOE reclama la reapertura de la carretera al faro Roncudo y la mejora de la senda peatonal
Redacción
Percebeiros de Corme faenando en el primer día de apertura de la zona del Roncudo de este año

Mar en calma y marisco de calidad en el primer día de apertura del Roncudo
Manuel Froxán Rial
Participantes en la presentación de la Festa do Percebe do Roncudo

La Xunta ensalza la Festa do Percebe do Roncudo como el escaparate de la excelencia de los productos del mar
Redacción