El PSOE reclama la reapertura de la carretera al faro Roncudo y la mejora de la senda peatonal

Los socialistas reclaman la reapertura del acceso rodado al faro en la "semana grande" de Corme Cedida

"Na semana grande de Corme, onde coinciden os grandes eventos e o pobo se enche, o acceso ao Faro Roncudo ten que quedar aberto", dice el portavoz del grupo municipal del PSOE, Lois García Carballido.

Las restricciones en el acceso rodado al emblemático edificio obedecen a las obras de mejora que se están realizando en su entorno. Al respecto Carballido entiende que "o avance das obras permite perfectamente abrir xa o acceso rodado antes da fin de semana".

El edil opositor considera asimismo que la siguiente actuación de mejora debería centrarse en la senda peatonal que enlaza el puerto con el edificio de señales: "Conseguida certa mellora da contorna e o revestimiento do emblematico faro, a seguinte fase debe ser a mellora integral da senda peonil", afirma.

Lois García Carballido también anima a todos los visitantes a aprovechar las celebraciones que va a vivir la localidad marinera para acercarse al Roncudo y disfrutar de sus vistas privilegiadas.