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Ponteceso

La Diputación coruñesa apuesta por el turismo sostenible en el entorno del estuario del Anllóns

En la localidad cabanesa de Sinde construyó un mirador y en Ponteceso se llevaron a cabo actuaciones de recuperación ambiental y mejora de senderos peatonales

Redacción
13/07/2026 21:45
Regueira (c) conversando con el alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, y la edila del BNG, Fátima Rodríguez
Regueira (c) conversando con el alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, y la edila del BNG, Fátima Rodríguez
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La Diputación de A Coruña acabó de ejecutar dos actuaciones en el litoral de Cabana y en la capital de Ponteceso con el fin de contribuir a la puesta en valor del entorno del río Anllóns. 

Las mejoras se enmarcan en el plan enogastronómico provincial ‘Os fogóns do Anllóns’ y su objetivo es el de impulsar el turismo sostenible en la comarca. 

El vicepresidente provincial, Xosé Regueira, acompañado por los alcaldes de ambos municipios– José Muíño y José Manuel Mato– supervisó el resultado de las intervenciones. 

En Cabana, el proyecto se centró en la creación de un mirador en Sinde (Canduas). 

De forma paralela, la actuación promovida en Ponteceso supuso la recuperación ambiental y la mejora de los accesos peatonales en una de las zonas de mayor interés del estuario del Anllóns, facilitando que los visitantes puedan recorrer la ribera de forma segura y respetuosa con el ecosistema. 

También se dotó a la zona de un recurso interpretativo relacionado directamente con el mirador de Cabana. 

Ambos proyectos, financiados a través de los fondos europeos NextGenetionEU, forman parte del plan enogastronómico que impulsa la institución provincial.

 Su objetivo es conectar la belleza paisajística del Anllóns con el potencial culinario y cultural de la zona.

El vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira, y el alcalde de Cabana, José Muíño, en la visita al mirador de Sinde
El vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira, y el alcalde de Cabana, José Muíño, en la visita al mirador de Sinde
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