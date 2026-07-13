Mar en calma y marisco de calidad en el primer día de apertura del Roncudo

Percebeiros de Corme faenando en el primer día de apertura de la zona del Roncudo de este año Mar Casal

La treintena de mariscadores profesionales existentes en Corme en las modalidades de a pie y a flote, volvieron a trabajar este lunes por vez primera en lo que va de año en la zona del Roncudo, la mejor de cuantas abarca su concesión marisquera.

La jornada no pudo ser mejor ya que el mar estaba como un plato y la marea resultó muy propicia, por lo que en apenas un par de horas de trabajo pudieron completar los 6 kilos del tope reglamentario por mariscador y día, destacando además la calidad del producto obtenido.

En los cuatro días hábiles que quedan de semana, los mariscadores seguirán centrando su labor extractiva en O Roncudo. Según apunta el patrón mayor de la cofradía de pescadores, Roberto Vidal, las perspectivas son muy buenas.

"El tiempo seguirá siendo favorable y se prevén también mareas bastante grandes, por lo que no deberíamos tener mayores problemas para completar los topes los cuatro días", explica Roberto Vidal.

De esta forma, se confía en lograr el objetivo de ofertar entre 900 y 1.000 kilos del popular crustáceo para la degustación del próximo sábado, que volverá a traer a miles y miles de visitantes hasta el pueblo marinero.

Lo que no se sabe todavía es el precio que habrá que pagar por la ración de percebes con cachelos el sábado, algo que dependerá de la cotización que alcance estos días en la lonja.

De todas formas, desde el pósito cormelán confían en poder mantener finalmente el precio de 30 euros por ración de la pasada edición. "Son mareas grandes y no se espera mal tiempo, que es lo que hace subir los precios", explica Vidal al respecto.

El patrón mayor apunta también que todo está ya perfectamente coordinado para contribuir a que la fiesta constituya un nuevo éxito en cuanto a afluencia de público y promoción de la cultura y del patrimonio marinero.