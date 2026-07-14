Ponteceso
El Maccmo acoge la exposición "Mosqueira Manso. De Corme ao Orinoco"
La muestra esta organizada por la Asociación Insua de Viastela y podrá visitarse hasta el 9 de agosto
El Museo de Arte Contemporánea da Costa da Morte (Maccmo) acoge desde hoy y hasta el día 9 de agosto la exposición titulada "Mosquera Manso. De Corme ao Orinoco".
La muestra está promovida por la AC Insua de Viastela e incluye materiales inéditos sobre el ilustre cormelán, sobre su vida y las investigaciones que llevó a cabo en Venezuela el siglo pasado.
El 7 de agosto se llevará a cabo en el propio museo cormelán una charla a cargo de Xurxo Martíz Crespo, biógrafo del célebre marino. También hay prevista un intercambio de impresiones con familiares del propio Mosquera Manso.
La actividad cuenta con la colaboración de la Diputación de A Coruña.