Los niños de la escuela infantil de Ponteceso se lo pasaron en grande con la visita del GES

La visita estuvo organizada por el departamento de Servicios Sociales Cedida

El GES de Ponteceso participó este martes en un operativo muy distinto a los que acostumbra a llevar a cabo en su día a día.

De la mano de una iniciativa de colaboración entre el Concello de Ponteceso y los responsables de la escuela infantil A, los efectivos de emergencias se desplazaron hasta las propias instalaciones que forman parte de la red Galiña Azul para mostrar a sus pequeños usuarios los medios que utilizan en su trabajo diario.

La actividad estuvo organizada por el departamento municipal de Servizos Sociais que dirige Marisé Álvarez, quien acompañó a los efectivos del GES y contribuyó a que los más pequeños se lo pasaran en grande subiendo a los vehículos y viendo su funcionamiento y el de otros medios.