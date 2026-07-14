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Ponteceso

Los niños de la escuela infantil de Ponteceso se lo pasaron en grande con la visita del GES

Los más pequeños subieron a los vehículos y jugaron con alguna que otra manguera

Redacción
14/07/2026 20:59
La visita estuvo organizada por el departamento de Servicios Sociales
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El GES de Ponteceso participó este martes en un operativo muy distinto a los que acostumbra a llevar a cabo en su día a día.

De la mano de una iniciativa de colaboración entre el Concello de Ponteceso y los responsables de la escuela infantil A, los efectivos de emergencias se desplazaron hasta las propias instalaciones que forman parte de la red Galiña Azul para mostrar a sus pequeños usuarios los medios que utilizan en su trabajo diario.

La actividad estuvo organizada por el departamento municipal de Servizos Sociais que dirige Marisé Álvarez, quien acompañó a los efectivos del GES y contribuyó a que los más pequeños se lo pasaran en grande subiendo a los vehículos y viendo su funcionamiento y el de otros medios. 

La visita del GES a la escuela infantil deparó muchas anécdotas y buenos momentos
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