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Ponteceso

Ponteceso refuerza la lucha contra los incendios con la instalación de un total de once puntos de agua

La medida, implantada con ayuda de la Xunta, beneficia a distintas parroquias del municipio

Redacción
14/07/2026 12:57
Señal colocada en uno de los puntos de toma de agua advirtiendo de su uso exclusivo por parte de los bomberos
Señal colocada en uno de los puntos de toma de agua advirtiendo de su uso exclusivo por parte de los bomberos
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El Concello de Ponteceso, contando con la colaboración de la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia, sigue redoblando esfuerzos en materia de lucha contra los incendios forestales.

En este contexto se enmarca las actuaciones encaminada a instalar once nuevos puntos de toma de agua distribuidos por distintas zonas del municipio. 

Estos trabajos en fase de ejecución culminarán a lo largo de las próximas semanas, permitiendo mejorar las capacidad de los servicios de emergencia ante el fenómeno incendiario.

El alcalde del municipio, José Manuel Mato, agradece la colaboración de Medio Rural, que califica de "esencial" para combatir "situacións como as que vivimos hai un ano no municipio".

Las intervenciones en curso suponen ampliar de forma muy significativa el número de bocas de agua que estaba previsto instalar . 

En un primer momento se barajaba colocar un máximo de siete, pero finalmente serán once las infraestructuras que conformarán esta red estratégica que permitirá a motobombas y cisternas proveerse de agua para combatir las llamas.

La localización de cada uno de estos puntos responde a un estudio técnico previo con el objetivo de garantizar su máxima eficacia. 

Para su implantación se tuvieron en cuenta aspectos como la existencia de caudal suficiente para asegurar tanto el abastecimiento habitual de los residentes como la disponibilidad de agua en situaciones de emergencia. 

Del mismo modo, se seleccionaron espacios que facilitan el acceso, estacionamiento y maniobra de los vehículos de extinción. 

Del total de once puntos, tres están situados en Corme y Corme Aldea: uno en dirección a O Cairo, otro en la pista que conecta con A Ermida y el tercero para dar servicio a las zonas de Froxán, Guxín y Gondomil.

Los ocho restantes se reparten por las siguientes parroquias: Brantuas, Cospindo, Graña, Cores, Pazos, Langueirón, Tella (en el polígono industrial) y Anllóns.

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