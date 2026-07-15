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Ponteceso

La unidad móvil de donación de sangre llegará a Corme y Pazos el 27 de julio

Redacción
15/07/2026 21:29
Una de las unidades móviles de la ADOS en la comarca
Archivo
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La campaña estival de donación de sangre de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) hará parada en Ponteceso el próximo lunes 27 de julio.

La unidad móvil permanecerá en Corme, en la Praza da Ribeira, entre las 16.00 y las 18.00 horas, mientras que posteriormente se desplazará a Pazos, donde atenderá a los donantes entre las 19.00 y las 21.00 horas, frente al local parroquial.

La campaña, bajo el lema 'Un alento de vida', busca reforzar las reservas de sangre durante el verano, una época en la que suelen disminuir las donaciones mientras aumentan las necesidades hospitalarias.

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