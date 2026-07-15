Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ponteceso

Ponteceso acogerá una sesión informativa sobre el plan de actuación contra las inundaciones

Se celebrará el próximo miércoles en el salón de plenos del Concello

Redacción
15/07/2026 21:25
Las inundaciones que afectaron en Ponteceso en 2021
Las inundaciones que afectaron en Ponteceso en 2021
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Ponteceso celebrará el próximo miércoles 22 de julio, a las 13.00 horas, una reunión informativa para explicar el Plan de prevención frente a las inundaciones del núcleo urbano.

La última de las obras, en A Cepeira, que fue recepcionada esta semana

La Xunta completa las obras contra las inundaciones en Carballo

Más información

El encuentro contará con la presencia del director de Augas de Galicia, Roi Fernández, así como del personal técnico del organismo autonómico, que resolverán las dudas de la ciudadanía sobre el proyecto.

La reunión tendrá lugar en el Salón de Plenos del Concello y está abierta a todos los vecinos interesados en conocer el contenido de unas actuaciones que buscan reducir el riesgo de inundaciones en el casco urbano.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

La unidad móvil de donación de sangre llegará a Corme y Pazos el 27 de julio
Redacción
Las inundaciones que afectaron en Ponteceso en 2021

Ponteceso acogerá una sesión informativa sobre el plan de actuación contra las inundaciones
Redacción
Vista del Maccmo de Corme

El Maccmo acoge la exposición "Mosqueira Manso. De Corme ao Orinoco"
Redacción
La visita estuvo organizada por el departamento de Servicios Sociales

Los niños de la escuela infantil de Ponteceso se lo pasaron en grande con la visita del GES
Redacción