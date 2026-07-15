Ponteceso acogerá una sesión informativa sobre el plan de actuación contra las inundaciones

Las inundaciones que afectaron en Ponteceso en 2021 Archivo

El Concello de Ponteceso celebrará el próximo miércoles 22 de julio, a las 13.00 horas, una reunión informativa para explicar el Plan de prevención frente a las inundaciones del núcleo urbano.

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El encuentro contará con la presencia del director de Augas de Galicia, Roi Fernández, así como del personal técnico del organismo autonómico, que resolverán las dudas de la ciudadanía sobre el proyecto.

La reunión tendrá lugar en el Salón de Plenos del Concello y está abierta a todos los vecinos interesados en conocer el contenido de unas actuaciones que buscan reducir el riesgo de inundaciones en el casco urbano.