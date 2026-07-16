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Fiestas y procesión del Carmen en Corme (21)
Ponteceso

La Virgen del Carmen surca el mar de Corme en su día grande

La localidad pontecesana se prepara para su fin de semana más festivo

A. Pérez Cavolo
16/07/2026 19:13

Corme celebró este jueves por todo lo alto el día grande de la Virgen del Carmen, con una concurrida procesión por mar y tierra.

La imagen de la patrona de los marineros bajó en procesión hasta el puerto arropada por cientos de fieles, para embarcarse en el 'Nuevo Urbegui' y su surcar el mar. 

Corme calienta así motores para su su gran fin de semana de fiestas, con la Festa do Percebe de este sábado

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