Ponteceso convertirá el Faro Roncudo en uno de los grandes miradores del eclipse solar

Obras de mejora de los accesos del Faro Roncudo Mar Casal

Ponteceso quiere aprovechar el eclipse solar total del próximo 12 de agosto para convertir el municipio en uno de los referentes gallegos para seguir este fenómeno astronómico. El Concello ha diseñado un completo programa de actividades divulgativas y culturales que se desarrollará durante varios días y que tendrá como escenario principal el Faro Roncudo, considerado por el gobierno local como uno de los mejores lugares para contemplar el eclipse.

La programación, impulsada por la Concellería de Cultura, combinará observaciones guiadas, divulgación científica y actividades culturales con el objetivo de acercar este acontecimiento tanto a la vecindad como a las numerosas personas que se espera visiten el municipio durante esas fechas.

La concejala de Cultura, Raquel Fondo, explicó que el objetivo es "aproveitar un acontecemento tan excepcional para deseñar unha programación que vaia máis alá do propio día da eclipse, combinando a divulgación científica, a observación e a cultura e facendo partícipe a toda a veciñanza".

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Por su parte, el alcalde, José Manuel Mato, destacó las condiciones privilegiadas del litoral pontecesán para disfrutar del fenómeno. "O Faro Roncudo é un punto de observación ideal para ver este fenómeno e, por iso, quixemos dar un paso máis e ofrecer unha programación pensada para que poidan desfrutala tanto a veciñanza como os centos de persoas que nos visitarán durante esas datas", señaló.

Las actividades comenzarán el lunes 10 de agosto con una sesión guiada de observación solar mediante telescopios y prismáticos en el Faro Roncudo. Al día siguiente, el Museo de Corme acogerá una conferencia del físico y divulgador científico Jorge Mira, que analizará las claves de este excepcional acontecimiento astronómico.

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El miércoles 12 de agosto, coincidiendo con la eclipse, el Concello habilitará un punto especial de observación en el Faro Roncudo. El fenómeno tendrá una duración aproximada de dos horas y alcanzará su máximo a las 20.28 horas. Para garantizar una observación segura, el Ayuntamiento repartirá gratuitamente gafas homologadas, que podrán reservarse previamente en la Casa do Concello hasta agotar existencias.

La programación concluirá el jueves 13 de agosto con la inauguración, en el Museo de Corme, de una exposición del fotógrafo Drew Korme, que permanecerá abierta al público hasta el 30 de agosto.