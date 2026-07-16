Restricciones de aparcamiento en Corme por la Festa do Percebe

La Festa do Percebe de Corme Archivo

El Concello de Ponteceso pondrá en marcha un dispositivo especial de tráfico con motivo de la Festa do Percebe de Corme, que incluirá restricciones de estacionamiento en diferentes calles del municipio.

El Ayuntamiento solicita la colaboración de los vecinos para retirar los vehículos de las zonas afectadas antes del inicio de las limitaciones, que estarán debidamente señalizadas.

Las restricciones afectarán a la Praza da Ribeira y su entorno, Avenida da Mariña, calle José de Teixeira, paseo marítimo Mosqueira Manso, calle Río de Arriba y avenida Alto da Costa.