Corme se prepara para recibir a miles de personas en su Festa do Percebe do Roncudo

Corme volverá a convertirse este sábado en la capital gastronómica de Galicia con la celebración de la XXXIV Festa do Percebe do Roncudo. La organización espera una nueva jornada multitudinaria en la que los asistentes podrán degustar el percebe de máxima calidad que a lo largo de esta semana 30 percebeiros han extraído en O Roncudo y que podrían rondar los 900 kilos.

La campaña de este año ha estado favorecida por unas excelentes condiciones meteorológicas y por las mareas, lo que ha permitido obtener un producto de gran tamaño, excelente textura y sabor.

De hecho, en la mañana de este viernes en la lonja de A Coruña se subastaron 800 percebes, muchos de ellos extraídos en O Roncudo, según los datos aportados por el servicio de subastas de Paco Moinelo. En general los percebes de la Costa da Morte cotizaron el Muro coruñés entre 40 y 124 euros el kilo, siendo los más caros los de Laxe. Los extraídos en O Roncudo alcanzaron los 99 euros el kilo.

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La singularidad del percebe del Roncudo radica también en su extracción. Esta zona permanece cerrada durante gran parte del año y únicamente se abre en fechas muy concretas, como la Navidad y la propia Festa do Percebe de Corme.

Programa

La fiesta comenzará por la mañana con animación musical y, a las 12.00 horas se celebrará una misa solemne de campaña amenizada por la Coral Brisas do Mar de Corme. A las 13.30 horas tendrá lugar la lectura del pregón, que este año estará protagonizado por la redeira de la asociación Estrela, Rosa Rodríguez, en reconocimiento a toda una vida dedicada al mar y con motivo de su próxima jubilación.

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La venta de los tiques para la degustación comenzará a las 13.00 horas, con un dispositivo especial de voluntarios para agilizar el servicio y evitar largas colas. La degustación se desarrollará bajo una gran carpa y cada ración incluirá un plato de cerámica con cachelos y una generosa porción de, al menos, 300 gramos de percebe. El precio de la ración se mantiene en 30 euros, con el objetivo es cubrir los costes de organización y seguir promocionando este producto de excelencia.

La oferta gastronómica se completará con puestos de pulpo á feira y empanadas de diferentes variedades. La fiesta continuará durante la tarde con la actuación del Grupo Alana en la Praza da Ribeira y culminará a las 22.00 horas con el Festival Oro Negro, en el muelle de Corme. Además, habrá actividades infantiles, servicio de guardería y colchonetas.

Ante la gran afluencia prevista, el Concello de Ponteceso ha preparado un amplio dispositivo de seguridad y movilidad con refuerzo de la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil para coordinar los accesos, las zonas de aparcamiento y la atención a los miles de visitantes.