Ricardo Pérez y Verdes acudió a la Asamblea Europea de Juegos y Deportes Tradicionales

Foto de familia de los asistentes al simposio y a la asamblea Cedida

Ricardo Pérez y Verdes, presidente de la Fundación y director del Museo Etnolúdico de Galicia (Melga de Ponteceso) se desplazó a Las Palmas de Gran Canaria, para asistir al Simposium Intenacional y a la XXIV Asamblea General Europea de Juegos y Deportes Tradicionales.

El encuentro se desarrolló en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de la capital Gran Canaria, con presencia de 86 organizaciones de los 117 miembros asociados, hasta alcanzar un total de participantes de 195 personas de 28 países : Italia, Bretaña, Rumanía, Hungría, Croacia, Turquía, Francia, Bélgica, Chequia, Eslovenia, Alemania, Túnez, Polonia, Bosnia, Suiza, Chipre, Serbia, Grecia, Rusia, Portugal, Bretaña, Grecia, Chipre, Macedonia, Lituania, San Marino, Bosnia y España.

La delegación de Galicia (España) estuvo representada por dos entidades, ambas miembros del Observatorio del Patrimonio Lúdico de Galicia: por un lado por el presidente-director de la Fundación Ricardo Pérez y Verdes/MELGA (Ponteceso) y por la vicepresidenta del Patronato, Lola Roel.

La otra institución de Galicia fue la Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional (AGXPT) de Melide, cuyos representantes fueron Paco Veiga y José Manuel ('Charrancas') Martínez.

A la sesión matinal del Simposio, que llevaba por título : “Educar jugando: Juegos y Deportes Tradicionales en distintos Sistemas Educativos Europeos”, hubo un debate a cargo de los presentes. Ricardo Pérez aprovechó para presentar a la concurrencia el video “Comic-MELGA” y su relación museística con el sistema educativo, pedagógico y didáctico de nuestra entidad.

La jornada vespertina prosiguió con una larguísima sesión con demostraciones de juegos, en un Festival de juegos tradicionales canarios en la playa de Las Canteras.

El sábado tuvo lugar la sesión ordinaria de la XXV Asamblea de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales (AEJeST), que coincidía con el 25 aniversario de la asociación.

Entre los acuerdos adoptados figuró la elección de las sedes de las próximas asambleas europeas, así como la aprobación de las cuentas de 2025 y del presupuesto de 2026, que experimenta un incremento del 15% para nuevas actividades.

La jornada del sábado siguió toda la tarde-noche, con actividades diversas como: masterclasss de la Federación de Lucha del Juego del Palo, masterclass de Lucha de Garrote y como remate final, en la playa de las Canteras, se le ofrecció al numeroso público asistente un enfrentamiento-desafío entre las selecciones de Lucha Canaria y la selección nacional de Lucha Ssereum de Corea del Norte.

En esta ocasión, los luchadores coreanos, dominaron de principio a fin, casi la totalidad de las luchadas a su favor.

Otras actividades destacadas fueron la inauguración de una exposición de trompos del mundo y de otra muestra sobre juegos tradicionales de tablero.

En la jornada de clausura hubo un recorrido por toda la isla. El 'alma mater' del encuentro, Rafael Lucholo y Ulises Castro, recibieron numerosas felicitaciones de las delegaciones asistentes por su perfecta labor organizativa.