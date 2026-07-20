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Ponteceso

Familiares del artista gallego Álvarez de Sotomayor visitaron el Melga con motivo del certamen pictórico celebrado el domingo en Ponteceso

Redacción .
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20/07/2026 19:44
Descendientes del pintor Álvarez de Sotomayor y un grupo de amigos posando en el Melga
Descendientes del pintor Álvarez de Sotomayor y un grupo de amigos posando en el Melga
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El pasado fin de semana el Museo Etnolúdico de Galicia (Melga) recibió a una visitante de excepción. Se trató de Maya Álvarez Sotomayor, nieta del pintor gallego Fernando Álvarez de Sotomayor, que da su nombre al certamen de pintura al aire libre que desde hace unos años se celebra en Ponteceso, y que este domingo alcanzó su octava edición.

Maya estuvo acompañada por su esposo, el afamado pintor Hernán Cortés; por su hermana Alicia, su cuñado y varios amigos argentinos, uruguayos y madrileños que aprovecharon la celebración del certamen pictórico para pasar unas vacaciones en la casa señorial de Sergude, en la parroquia pontecesana de Xornes.

La descendiente de Álvarez de Sotomayor, que no visitaba el museo desde hacía tres años, se mostró gratamente sorprendida por la gran cantidad de piezas nuevas que ha conseguido el Melga, que sigue careciendo de espacio para exhibir el gran fondo que posee. 

A Maya y a sus acompañantes les gustó tanto la visita que algunos quisieron repetir la experiencia al día siguiente.

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