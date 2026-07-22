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Ponteceso

Apin insiste en la necesidad de reubicar y modernizar la EDAR de Ponteceso a la que responsabiliza de una nueva "desfeita ecolóxica"

Afirma que en el regato donde desagua este miércoles había "centos de peixes mortos"

Redacción .
Redacción .
22/07/2026 21:09
Peces muertos supuestamente por el mal estado de la EDAR, según denuncia APIN
Peces muertos supuestamente por el mal estado de la EDAR, según denuncia APIN
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Xosé Manuel Pose Verdes, edil de la Agrupación Pondaliana Independente,  insiste en considerar de máxima urgencia la reubicación de la depuradora de residuales, construida en pleno centro del núcleo urbano.

El edil ofreció su particular valoración del anteproyecto de actuaciones destinadas a prevenir el riesgo de inundaciones en la localidad, documento presentado este miércoles, al tiempo que denunciaba los problemas que genera una EDAR "bastante obsoleta".

Pose Verdes dice estar, en términos generales, de acuerdo con la propuesta presentada por Augas de Galicia, pero critica que no se tuviesen en cuenta las alegaciones que presentó su formación.

En una se pedía hacer el embalsamiento de agua justo en la carretera de Carballido (en la zona de la iglesia de A Graña) con compuertas que funcionaran solo en días de grandes crecidas.

También consideraba de vital importancia la citada reubicación de la EDAR para dejar la zona que ahora ocupa  como espacio inundable.

"Con estas dúas actuacións consideramos que non sería tan urxente o desmantelamento do campo de fútbol ata que rematara a vida útil do mesmo", argumenta.

"En canto ao tema da depuradora no centro do pobo e bastante obsoleta, precisamente hoxe (por el miércoles), podedes ver os centos de peixes mortos no río onde desauga", señala, al tiempo que adjunta pruebas fotográficas de lo que califica de "desfeita ecolóxica".

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