El Concello de Ponteceso deberá reubicar el campo de fútbol para luchar contra las inundaciones

En el centro, el alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, y el director de Augas de Galicia, Roi Fernández Mar Casal

La lucha contra las inundaciones que cada ciertos años asolan al núcleo de Ponteceso van a obligar a cambiar de lugar el campo de fútbol de O Pinguel, ya que se asienta sobre una zona de marisma y dificulta la evacuación del agua en caso de crecidas.

La reubicación del recinto es una de las actuaciones incluidas en el anteproyecto elaborado por Augas de Galicia para reducir el riesgo de inundaciones en la capital pontecesana.

El documento fue presentado este miércoles a los vecinos en un acto celebrado en el salón de sesiones del Concello de Ponteceso y que contó con la presencia del director de Augas de Galicia, Roi Fernández, y del alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato.

En el mismo se contemplan básicamente tres fases. En la primera se actuará sobre los regatos de As Bouzas y Ponteceso y sus desembocaduras en la avenida de Pondal, paseo fluvial y río Anllóns.

En la segunda, que incluirá la eliminación del campo de fútbol, se habilitarán zonas de embalse en O Pinguel, detrás de la antigua discoteca Teyma y detrás de A Pesqueira.

En la tercera se atenderá fundamentalmente a la reconstrucción de malecones.

La inversión prevista supera los 9,9 millones de euros y para ello Xunta y Concello de Ponteceso suscribirán el necesario convenio de colaboración.

Los pasos a seguir pasan por empezar cuanto antes con la tramitación de impacto ambiental, redactar el proyecto, licitarlo y adjudicarlo.

Según lo anunciado en la presentación, los trabajos podrían estar ya en marcha el verano próximo.

Por lo que respecta al campo de fútbol, construido hace una veintena de años, habrá que limpiar una superficie de relleno antrópico de 29.000 metros cuadrados, así como otra zona de 10.000 metros cuadrados situada junto a la avenida Bergantiños.

El grupo de gobierno trabaja ya en la búsqueda de ubicaciones alternativas para la instalación deportiva.

Demoliciones

Algunos tramos de sendas, pasarelas de madera y puentes en los cauces fluviales del núcleo urbano, además de incrementar la capacidad hidráulica de los pasos de la AC-419 (Buño-Laxe) y de los regatos de Ponteceso y As Bouzas en la zona del paseo fluvial.

Otra de las actuaciones previstas es la instalación de nuevas clapetas antirretorno en la propia zona del paseo fluvial. para ampliar la capacidad de desagüe en la desembocadura de los citados regatos.

De igual forma, se construirá un aliviadero de unos 40 metros de longitud hacia la zonal del “xuncal da Ferradura” para paliar el efectos de las avenidas.

Como medidas complementarias se construirán muretes de hormigón en puntos como el aparcamiento del Gadis.

El anteproyecto contempla igualmente la conexión entre marismas en la margen derecha del río Anllóns, mediante la eliminación del relleno antrópico.

La potenciación de motas es otra de las propuestas técnicas para dar prioridad al uso de la marisma como zona de inundación controlada para las crecidas de los regatos de Ponteceso en vez de para las del Anllóns.

La solución pasa por mantener el trazado actual de la mota existente e incrementar su cota de coronación.

Entre las conclusiones recogidas en el trabajo técnico figura que la causa última de las inundaciones de Ponteceso es la mala ubicación del propio núcleo urbano y su anacrónico desarrollo con respecto a la carrera AC-419 por las numerosas edificaciones que se han ido desarrollando a ambos lados de la misma.

Tanto el vial como esas construcciones quedan a una cota inferior a la pleamar de mareas vivas, por lo que es fundamental el funcionamiento de las clapetas, así como eliminar obstáculos en la laguna.