Dani Rodríguez e Iago Dosil completan el reto solidario del Camiño dos Faros a favor de Asfega

La concejala Raquel Fondo con los dos corredores que asumieron el reto solidario Cedida

Los deportistas Dani Rodríguez, natural de Ponteceso, e Iago Dosil afrontaron este fin de semana uno de los desafíos deportivos y solidarios más exigentes de la Costa da Morte: recorrer sin descanso los 203 kilómetros del Camiño dos Faros, entre Malpica y Fisterra, para recaudar fondos destinados a la Asociación Gallega de Enfermedades Metabólicas Raras (Asfega).

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La iniciativa ha despertado una importante respuesta ciudadana, y ha permitido superar los 3.300 euros en donaciones para apoyar a las familias que conviven con este tipo de patologías poco frecuentes.

A lo largo del recorrido, los dos corredores recibieron el respaldo de numerosos vecinos, voluntarios e instituciones. El Concello de Ponteceso colaboró con el reto aportando productos para los avituallamientos y la concejala de Deportes, Raquel Fondo, acudió a uno de los puntos de apoyo para trasladar personalmente su ánimo a los participantes.

La campaña solidaria permanece abierta mediante la modalidad denominada “Kilómetro 0”, que permite realizar aportaciones económicas para incrementar la recaudación de una iniciativa que combina deporte, esfuerzo y solidaridad a lo largo de uno de los recorridos senderistas más emblemáticos del litoral gallego.