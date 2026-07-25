Dani Rodríguez e Iago Dosil completan el reto solidario del Camiño dos Faros a favor de Asfega
La iniciativa ha permitido superar los 3.300 euros en donaciones
Los deportistas Dani Rodríguez, natural de Ponteceso, e Iago Dosil afrontaron este fin de semana uno de los desafíos deportivos y solidarios más exigentes de la Costa da Morte: recorrer sin descanso los 203 kilómetros del Camiño dos Faros, entre Malpica y Fisterra, para recaudar fondos destinados a la Asociación Gallega de Enfermedades Metabólicas Raras (Asfega).
La iniciativa ha despertado una importante respuesta ciudadana, y ha permitido superar los 3.300 euros en donaciones para apoyar a las familias que conviven con este tipo de patologías poco frecuentes.
A lo largo del recorrido, los dos corredores recibieron el respaldo de numerosos vecinos, voluntarios e instituciones. El Concello de Ponteceso colaboró con el reto aportando productos para los avituallamientos y la concejala de Deportes, Raquel Fondo, acudió a uno de los puntos de apoyo para trasladar personalmente su ánimo a los participantes.
La campaña solidaria permanece abierta mediante la modalidad denominada “Kilómetro 0”, que permite realizar aportaciones económicas para incrementar la recaudación de una iniciativa que combina deporte, esfuerzo y solidaridad a lo largo de uno de los recorridos senderistas más emblemáticos del litoral gallego.