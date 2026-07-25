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Ponteceso

Dani Rodríguez e Iago Dosil completan el reto solidario del Camiño dos Faros a favor de Asfega

La iniciativa  ha permitido superar los 3.300 euros en donaciones

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
25/07/2026 20:21
La concejala Raquel Fondo con los dos corredores que asumieron el reto solidario
La concejala Raquel Fondo con los dos corredores que asumieron el reto solidario
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Los deportistas Dani Rodríguez, natural de Ponteceso, e Iago Dosil afrontaron este fin de semana uno de los desafíos deportivos y solidarios más exigentes de la Costa da Morte: recorrer sin descanso los 203 kilómetros del Camiño dos Faros, entre Malpica y Fisterra, para recaudar fondos destinados a la Asociación Gallega de Enfermedades Metabólicas Raras (Asfega).

El atleta Daniel Caballero posando con la catedral compostelana de fondo

El reto solidario por la investigación contra el cáncer infantil completa los 300 kilómetros entre el Camiño dos Faros y la Catedral de Santiago

Más información

La iniciativa ha despertado una importante respuesta ciudadana, y ha permitido superar los 3.300 euros en donaciones para apoyar a las familias que conviven con este tipo de patologías poco frecuentes.

A lo largo del recorrido, los dos corredores recibieron el respaldo de numerosos vecinos, voluntarios e instituciones. El Concello de Ponteceso colaboró con el reto aportando productos para los avituallamientos y la concejala de Deportes, Raquel Fondo, acudió a uno de los puntos de apoyo para trasladar personalmente su ánimo a los participantes.

La campaña solidaria permanece abierta mediante la modalidad denominada “Kilómetro 0”, que permite realizar aportaciones económicas para incrementar la recaudación de una iniciativa que combina deporte, esfuerzo y solidaridad a lo largo de uno de los recorridos senderistas más emblemáticos del litoral gallego.

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