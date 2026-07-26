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Ponteceso

Ponteceso anima a donar sangre con una nueva parada de la unidad móvil en Corme y Pazos

Estará en la Praza da Ribeira entre las 16.00 y las 18.00 horas

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
26/07/2026 19:14
Donantes de sangre en una de las unidades móviles que visita la comarca
Archivo
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La unidad móvil de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) volverá este lunes a Ponteceso dentro de la campaña estival 'Un alento de vida', una iniciativa que busca reforzar las reservas de sangre durante uno de los periodos del año en los que más descienden las donaciones.

La unidad móvil realizará dos paradas. La primera será en Corme, donde permanecerá instalada en la Praza da Ribeira entre las 16.00 y las 18.00 horas. Posteriormente se desplazará hasta Pazos, situándose frente al local parroquial de 19.00 a 21.00 horas.

La campaña pretende garantizar el abastecimiento de sangre para atender las necesidades hospitalarias durante el verano, una época marcada por el aumento de los desplazamientos y de la actividad asistencial, mientras disminuye el número de donantes habituales.

Desde el Concello de Ponteceso recuerdan que donar sangre es un gesto solidario que puede contribuir a salvar vidas y animan a participar a todas las personas que cumplan los requisitos establecidos. Para realizar la donación será necesario acudir con el DNI o un documento identificativo y la tarjeta de donante, en caso de disponer de ella.

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