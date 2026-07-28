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Ponteceso

El BNG de Ponteceso pide al Concello que garantice los distintos servicios en las cuatro playas que cuentan con bandera azul

El grupo nacionalista llevará el asunto al pleno ordinario a través de una moción

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
28/07/2026 17:30
Vista de la playa cormelana de Osmo
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La portavoz del BNG de Ponteceso, Fátima Rodríguez Gonzálvez registró una moción de urgencia para su debate en el pleno ordinario de esta semana en la que pide al gobierno municipal que garantice los distintos servicios a los que obliga la bandera azul en los cuatro arenales del municipio en los que este verano ondea tal distintivo: Osmo, A Ermida, Valarés y Niñóns.

La edila nacionalista recuerda que entre esos servicios figuran los de salvamento y socorrismo, baños públicos, accesos adecuados, señalización-control de zonas reservadas a actividades incompatibles con el baño, limpieza de playas, colectores de basura, duchas y suministro de agua

Todos ellos, matiza Fátima Rodríguez, competen en exclusiva al Concello

Con la temporada estival ya avanzada, la representante de la oposición dice observar con especial preocupación "como estes servizos son deficitarios ou se implementaron tarde, e como o Concello tenta escudarse en conflitos inexistentes con outras administracións para xustificar as deficiencias propias, nomeadamente na praia de Balarés".

Por ello, acaba pidiéndole al ejecutivo local que asuma sus responsabilidades y deje de "responsabilizar a terceiros dos incumprimentos nas súas competencias".

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