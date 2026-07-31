Ponteceso tendrá una gran bolsa de aparcamiento junto al parque Bouzas

Los terrenos adquiridos por el Concello de Ponteceso para el aparcamiento de Bouzas Cedida

El Concello de Ponteceso proyecta habilitar una amplia zona de aparcamiento y nuevos espacios público frente al parque Bouzas. Para hacerlo posible, el gobierno municipal compró varias parcelas lo que permitirá disponer de una superficie cercana a los 30.000 metros cuadrados en pleno núcleo urbano.

La adquisición de los terrenos se cerró por 65.107 euros, tras alcanzarse un acuerdo con las familias propietarias. Con esta compra, el gobierno municipal desbloquea un proyecto largamente reclamado por los vecinos debido a la escasez de plazas de estacionamiento en una de las zonas con mayor actividad del municipio.

El alcalde, José Manuel Mato, destacó que la actuación responde a una petición reiterada durante años y agradeció la colaboración de las familias propietarias. Según explicó, el siguiente paso consistirá en habilitar la financiación necesaria para ejecutar las obras y transformar los terrenos en un nuevo espacio de servicio para la ciudadanía.

Además de los nuevos aparcamientos, el proyecto prevé crear zonas de ocio y estancia junto al parque Bouzas. El regidor considera que la actuación mejorará la movilidad, facilitará el acceso al centro urbano y supondrá un impulso para la actividad comercial y hostelera, sumándose a otras áreas de estacionamiento creadas recientemente por el Concello.