Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ponteceso

Ponteceso tendrá una gran bolsa de aparcamiento junto al parque Bouzas

El Concello formalizó la compra de 30.000 metros cuadrados de terreno para hacerlo posible

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
31/07/2026 19:49
Los terrenos adquiridos por el Concello de Ponteceso para el aparcamiento de Bouzas
Los terrenos adquiridos por el Concello de Ponteceso para el aparcamiento de Bouzas
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Ponteceso proyecta habilitar una amplia zona de aparcamiento y nuevos espacios público frente al parque Bouzas. Para hacerlo posible, el gobierno municipal compró varias parcelas lo que permitirá disponer de una superficie cercana a los 30.000 metros cuadrados en pleno núcleo urbano.

La adquisición de los terrenos se cerró por 65.107 euros, tras alcanzarse un acuerdo con las familias propietarias. Con esta compra, el gobierno municipal desbloquea un proyecto largamente reclamado por los vecinos debido a la escasez de plazas de estacionamiento en una de las zonas con mayor actividad del municipio.

El alcalde, José Manuel Mato, destacó que la actuación responde a una petición reiterada durante años y agradeció la colaboración de las familias propietarias. Según explicó, el siguiente paso consistirá en habilitar la financiación necesaria para ejecutar las obras y transformar los terrenos en un nuevo espacio de servicio para la ciudadanía.

Además de los nuevos aparcamientos, el proyecto prevé crear zonas de ocio y estancia junto al parque Bouzas. El regidor considera que la actuación mejorará la movilidad, facilitará el acceso al centro urbano y supondrá un impulso para la actividad comercial y hostelera, sumándose a otras áreas de estacionamiento creadas recientemente por el Concello.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Los terrenos adquiridos por el Concello de Ponteceso para el aparcamiento de Bouzas

Ponteceso tendrá una gran bolsa de aparcamiento junto al parque Bouzas
Redacción
Participantes en los campamentos de la Xunta, de visita en el Melga

Los campamentos de la Xunta, de visita en el Melga
Redacción
El ideal gallego

El BNG de Ponteceso pide al Concello que garantice los distintos servicios en las cuatro playas que cuentan con bandera azul
Redacción
El ideal gallego

Ponteceso anima a donar sangre con una nueva parada de la unidad móvil en Corme y Pazos
Redacción