La familia del 'médico-ebanista' santiagués J. Picallo visita el Melga de Ponteceso

Los miembros de la familia Picallo junto a Ricardo Pérez y Verdes (2º por la dch.) Cedida

El pasado fin de semana el Museo Etnolúdico de Galicia (Melga), en Ponteceso, recibió una visita muy especial, la de cuatro miembros de la familia compostelana Picallo.

Todos ellos eran descendientes de J. Picallo, el 'médico-ebanista' que en su día diseñó y construyó una casa de muñecas gigante (2.20x1,10 metros) para que cada una de sus tres hijas tuviese la suya, pieza de indudable valor artístico y sentimental que hace algo más de dos meses fue adquirida por la Fundación Ricardo Pérez y Verdes que gestiona el Melga.

La delegación compostelana estaba formada por dos de las hijas del médico, Paz y Ana, a la que acompañaban sus hijos Aatlos y Eva. Por problemas profesionales y personales no pudieron acudir la otra hermana, Ruth, ni los dos hermanos varones, Jaime y Pepe.

Las visitantes se llevaron una inesperada sorpresa porque no pudieron volver a admirar la casita de muñecas construida por su padre y abuelo, ya que está siendo restaurada.

Superada la lógica desilusión inicial, la familia participó en una visita guiada por el Melga que duró más de dos horas y al final Ricardo Pérez y Verdes les anunció que va a tratar de que la valiosa pieza se incorpore este mismo mes de agosto a las vitrinas del centro expositivo.

La familia compostelana se comprometió a realizar una nueva visita al Melga para reencontrarse con la añorada casita de muñecas y para hacer algunas donaciones al museo.

Agosto empieza bien

Entre las personas que visitaron el Melga el pasado sábado había muchos niños Cedida

Agosto no pudo empezar mejor en lo que a la afluencia de visitantes al Melga se refiere. El pasado fin de semana y pese a la gran cantidad de citas festivas y a la competencia de la playa, pasaron por el museo pontecesano más de medio centenar de personas, entre las que predominaban los turistas de comunidades autónomas como Madrid, la Rioja, Castilla y León, Extremadura, País Vasco, Cataluña y Galicia.

Durante la visita guiada de rigor se unieron más personas y se logró el 'pleno' superando el centenar de personas en una sola mañana.