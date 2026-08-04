Ponteceso recibirá 43.300 euros para reparar daños provocados por los incendios de 2025

Un bombero forestal, trabajando este domingo entre Balarés y Corme Raúl López

El Concello de Ponteceso recibirá 43.312 euros del Gobierno de España para cofinanciar una actuación destinada a reparar daños ocasionados por los incendios forestales registrados en 2025. La ayuda fue publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado dentro de la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para financiar obras de recuperación en municipios afectados por incendios y otras emergencias de protección civil.

La subvención permitirá sufragar el 50% del coste subvencionable de una actuación presupuestada en 86.625 euros, siendo la única concedida en la provincia de A Coruña dentro de esta convocatoria.

En el conjunto de Galicia, el Ejecutivo destina 1,4 millones de euros para estas ayudas, convirtiéndose la comunidad autónoma en la que más fondos recibe. El importe permitirá cofinanciar actuaciones por un valor cercano a los tres millones de euros, con especial incidencia en la provincia de Ourense, donde se financiarán 28 proyectos, además de dos actuaciones en la provincia de Pontevedra y la correspondiente a Ponteceso.