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Ponteceso

El faro do Roncudo estrena nuevos accesos, miradores y una zona dedicada a los percebeiros

Las obras ejecutadas por la Autoridad Portuaria de A Coruña ya finalizaron

Redacción Carballo
07/08/2026 14:18
El entorno del Fado do Roncudo, ya acondicionado
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El entorno del faro do Roncudo, en Corme, presenta ya una imagen renovada tras la finalización de las obras de restauración promovidas por la Autoridad Portuaria de A Coruña a petición del alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato. La intervención no se ha limitado a la mejora de la baliza, sino que ha permitido acondicionar uno de los lugares más visitados y representativos del litoral de pontecesán.

Entre las principales novedades se encuentran la creación de nuevos accesos peatonales y varios miradores, además del acondicionamiento de una zona de aparcamiento destinada a los visitantes. También se ha creado la denominada 'Zona Percebeiro', concebida como un nuevo espacio desde el que disfrutar del paisaje del Roncudo y reforzar la vinculación del lugar con una actividad estrechamente ligada a la historia y la identidad de Corme.

Obras de mejora de los accesos del Faro Roncudo

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La intervención se completa con el traslado de la estatua del percebeiro. José Manuel Mato considera que se trata de “un elemento de enorme valor simbólico que reforza a identidade mariñeira de Corme e a súa estreita vinculación co mar”.

El alcalde destacó que con el proyecto “recupérase e pon en valor un dos espazos máis emblemáticos do municipio, mellorando a súa accesibilidade e seguridade sen renunciar á protección do extraordinario patrimonio paisaxístico e medioambiental que o rodea”.

Habrá una segunda fase

El Concello enmarca la actuación dentro de su estrategia para conservar y poner en valor el patrimonio de Ponteceso y, al mismo tiempo, reforzar el atractivo turístico de sus núcleos costeros. El Roncudo recibe cada año a miles de visitantes y constituye uno de los principales puntos de interés del municipio.

Mato agradeció la implicación de la Autoridad Portuaria de A Coruña y, particularmente, de su presidente, Martín Fernández Prado, y del personal técnico de la entidad, “pola súa disposición, colaboración e o interese demostrado para facer realidade unha actuación moi demandada pola veciñanza”.

Percebeiros de Corme faenando en el primer día de apertura de la zona del Roncudo de este año

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El regidor también reconoció la participación de la Asociación de Veciños Eduardo Pondal de Corme y de su presidente, Antón Vidal Saleta. A su juicio, el proyecto demuestra que “a colaboración entre as administracións e o tecido asociativo é clave para facer realidade proxectos que repercuten directamente no benestar da cidadanía”.

La transformación del entorno no concluirá con estas obras. El Concello avanza que está prevista una segunda fase de actuaciones para continuar con la puesta en valor del Roncudo y de un espacio que combina patrimonio marítimo, paisaje y uno de los principales símbolos de la tradición percebeira de Corme.

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