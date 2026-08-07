La Xunta destaca los buenos resultados del proyecto Couto Florido y avanza nuevas acciones 

Visita al proyecto Couto Florido Cedida

La Xunta pone en valor los buenos resultados alcanzados en la aldea de O Couto, en Ponteceso, gracias a las intervenciones ejecutadas a lo largo del año pasado en materia de paisaje, flora autóctona y dinamización social en el marco del proyecto piloto Couto Florido, una iniciativa participativa de colaboración público-privada que tendrá continuidad en 2026 con la ejecución de nuevas actuaciones.

Así lo indicó el director del Instituto de Estudos do Territorio (IET), Enrique de Salvador, que se desplazó este viernes hasta O Couto acompañado por miembros de la Fundación Eduardo Pondal, entidad con sede en O Couto y que participa también en el proyecto.

Durante su recorrido por algunas de las zonas en las que son más visibles los resultados de las acciones de mejora paisajística y ambiental acometidas, confirmó que la Xunta seguirá colaborando para dar continuidad al proyecto, que aspira a replicarse en el futuro en otros pueblos de Galicia como una herramienta efectiva para la revitalización del medio rural.

El alcalde, José Manuel Mato, junto a Xosé María Varela, de la Fundación Pondal, y Enrique de Salvador Cedida

En esta segunda fase de Couto Florido, Enrique de Salvador avanzó que las intervenciones se centrarán en la eliminación o reducción de los impactos paisajísticos que pueden causar sobre el entorno natural determinados defectos estéticos o el propio desgaste derivado del paso del tiempo en los inmuebles y en diferentes tipos de espacios y equipamientos públicos.

En el desarrollo de las actuaciones propuestas para este año colaborarán el IET, por parte de la Xunta, y la Fundación Eduardo Pondal, además de contar con la participación directa de los vecinos, que fueron consultados previamente a la hora de diseñar el mapa de las intervenciones que se ejecutarán. En cuanto a los plazos, con la visita preliminar de este viernes se dieron por iniciados los primeros trabajos, que se desarrollarán a lo largo del mes de agosto.