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Ponteceso

Tella celebrará el eclipse entre hinchables, fiesta de la espuma y actividades para los más pequeños

La Asociación de Veciños Os Seixos prepara el Día do Neno con el fenómeno astronómico como telón de fondo

Redacción Carballo
07/08/2026 14:58
Zona de Tella donde se realizarán las actividades el día del eclipse solar
Zona de Tella donde se realizarán las actividades el día del eclipse solar
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El Campo dos Seixos de Tella se convertirá el próximo miércoles 12 de agosto en punto de encuentro para las familias con una nueva edición del Día do Neno, que este año tendrá un protagonista excepcional: el eclipse solar. La Asociación de Veciños Os Seixos prepara una tarde de actividades infantiles que permitirá además seguir el fenómeno astronómico desde uno de los puntos elevados de la parroquia.

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La celebración comenzará a las 17.00 horas y combinará las propuestas habituales de esta jornada con la observación del eclipse. Para hacerlo con seguridad, la organización pondrá a disposición de los asistentes gafas homologadas de protección solar.

La ubicación del Campo dos Seixos, en una zona alta de Tella, permitirá disfrutar de buenas condiciones para contemplar el fenómeno siempre que acompañe la meteorología.

Los niños tendrán a su disposición hinchables y una fiesta de la espuma, actividades que correrán a cargo de la empresa DivirTT. La programación incluirá asimismo la animación de Fernando Pujalte y su característica 'Lilicleta'.

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