Cerca de 25.000 euros respaldan el campamento de Ponteceso para facilitar la conciliación familiar

Eloína Ingerto durante su visita al campamento de verano que tiene lugar en la Fundación Pondal Cedida

El campamento de verano de Ponteceso cuenta este año con cerca de 25.000 euros de financiación de la Xunta para favorecer la conciliación de la vida familiar, personal y laboral durante las vacaciones escolares.

La directora xeral de Promoción da Igualdade, Eloína Ingerto, visitó las instalaciones en las que se desarrolla la iniciativa, organizada por la Asociación Casa da Muller en la Fundación Eduardo Pondal y que cuenta también con la colaboración del Concello de Ponteceso.

La aportación autonómica se enmarca en el Plan Corresponsables, cofinanciado por el programa del mismo nombre del Ministerio de Igualdad. A través de esta línea se financian iniciativas destinadas a facilitar alternativas a las familias para el cuidado de los menores.

El programa permite que concellos, entidades y asociaciones desarrollen o refuercen servicios de cuidado profesional en espacios públicos, campamentos, programas de madrugadores, talleres lúdicos y actividades culturales. En el conjunto de Galicia, la Xunta destina este año 7,4 millones de euros a programas relacionados con la conciliación.

Durante su visita a Ponteceso, Ingerto puso también el foco en el componente educativo del campamento. La programación no se limita a ofrecer una alternativa de ocio a los menores durante las vacaciones, sino que incorpora contenidos vinculados a la igualdad.

A través de juegos, talleres, cuentacuentos y diferentes dinámicas adaptadas a las edades de los participantes, los menores abordan cuestiones relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres, la diversidad familiar y cultural, el respeto a las diferencias, la inclusión y los derechos de las personas LGTBIQ+.