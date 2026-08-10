Vista de la sede consistorial de Ponteceso EC

El Concello de Ponteceso alerta a través de las redes sociales a los vecinos del rural de que personas desconocidas están tratando de acceder a algunos domicilios recurriendo a excusas como la de solicitar un vaso de agua.

Por ello, piden a la población, sobre todo a los mayores, que no permitan acceder a sus casas a nadie que no conozcan y que contacten con los servicios de emergencia o las fuerzas de seguridad en caso necesario.