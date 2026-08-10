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Ponteceso

Alertan de que personas desconocidas tratan de entrar con engaños en casas de Ponteceso

El Concello pide a los vecinos que no abran a desconocidos y les anima a llamar a las fuerzas de seguridad 

Redacción Carballo
10/08/2026 21:16
Vista de la sede consistorial de Ponteceso
Vista de la sede consistorial de Ponteceso
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El Concello de Ponteceso alerta a través de las redes sociales a los vecinos del rural de que personas desconocidas están tratando de acceder a algunos domicilios recurriendo a excusas como la de solicitar un vaso de agua. 

Por ello, piden a la población, sobre todo a los mayores, que no permitan acceder a sus casas a nadie que no conozcan y que contacten con los servicios de emergencia o las fuerzas de seguridad en caso necesario.

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