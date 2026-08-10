Ponteceso
Alertan de que personas desconocidas tratan de entrar con engaños en casas de Ponteceso
El Concello pide a los vecinos que no abran a desconocidos y les anima a llamar a las fuerzas de seguridad
El Concello de Ponteceso alerta a través de las redes sociales a los vecinos del rural de que personas desconocidas están tratando de acceder a algunos domicilios recurriendo a excusas como la de solicitar un vaso de agua.
Por ello, piden a la población, sobre todo a los mayores, que no permitan acceder a sus casas a nadie que no conozcan y que contacten con los servicios de emergencia o las fuerzas de seguridad en caso necesario.