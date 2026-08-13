Las actividades de la Escola de Verán de O Couto reúnen a 450 niños y niñas
Sus participantes recibieron la visita de la directora de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
La directora de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez, realizó este jueves una visita a Ponteceso en donde destacó la función y el trabajo de las 'escolas de verán' a la hora de la facilitar la conciliación familiar.
En el municipio de Pondal la representante autonómica aprovechó precisamente para visitar la Escola de Verán de O Couto, en donde departió con algunos de los 450 niños y niñas que participan en sus actividades.
Rodríguez incidió en que más allá de emplearse como espacios de ocio en los que se realizan actividades deportivas y juegos, estas jornadas funcionan como laboratorios de igualdad y son un punto de encuentro intercultural.
También incidió en lo necesario que son este tipo de propuestas para que los pequeños aprendan a convivir, así como a respetar y valorar la diversidad.
Paz Rodríguez estuvo acompañada por representantes del gobierno pontecesano y dirigentes de la asociación Monte Branco.