Las actividades de la Escola de Verán de O Couto reúnen a 450 niños y niñas

Paz Rodríguez estuvo acompañada por representantes municipales y de la AC Monte Branco Cedida

La directora de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez, realizó este jueves una visita a Ponteceso en donde destacó la función y el trabajo de las 'escolas de verán' a la hora de la facilitar la conciliación familiar.

En el municipio de Pondal la representante autonómica aprovechó precisamente para visitar la Escola de Verán de O Couto, en donde departió con algunos de los 450 niños y niñas que participan en sus actividades.

Rodríguez incidió en que más allá de emplearse como espacios de ocio en los que se realizan actividades deportivas y juegos, estas jornadas funcionan como laboratorios de igualdad y son un punto de encuentro intercultural.

También incidió en lo necesario que son este tipo de propuestas para que los pequeños aprendan a convivir, así como a respetar y valorar la diversidad.

Paz Rodríguez estuvo acompañada por representantes del gobierno pontecesano y dirigentes de la asociación Monte Branco.