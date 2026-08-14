Anllóns se prepara para mojarse en una de sus citas más divertidas del verano en Ponteceso

Una de las ediciones anteriores de la Baixada en Anllóns Archivo

Agua, embarcaciones y muchas ganas de pasarlo bien volverán a encontrarse este sábado en Anllóns. La parroquia pontecesana celebra la XVII Baixada 'Ajárrate a lo que poidas', una de las propuestas más singulares de sus fiestas de San Roque.

La cita comenzará a las 18.00 horas en el Campo do Río y volverá a convertir el río Anllóns en escenario de una jornada en la que los participantes desafían el recorrido sobre todo tipo de embarcaciones.

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La Baixada será uno de los platos fuertes de una programación que ya comienza este viernes con el homenaje al Chorón por su 40 aniversario.

El sábado, además de la prueba en el río, se celebrará una misa solemne en honor a Nosa Señora y habrá pasacalles con Os Enxebres de Cabana. Desde las 20.00 horas tendrá lugar una gran churrascada, con animación de la disco móvil Son de Festa. También habrá hinchables para los más pequeños.

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El domingo será el turno de Os Farrapos de Cesullas, la misa solemne al Santísimo Sacramento y la sesión vermú y verbena con la orquesta Alianza. Las celebraciones concluirán el lunes con la misa en honor a Santa María Magdalena y la música de la orquesta La Bamba.