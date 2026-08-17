A Barquiña prepara cuatro días de fiesta con churrascada y verbenas
Se celebrarán entre el 11 y el 14 de septiembre
Ponteceso ya tiene cerrado el programa de las fiestas de A Barquiña de septiembre, que se prolongarán durante cuatro jornadas, del viernes 11 al lunes 14, con música, gastronomía, actos religiosos y propuestas para los más pequeños.
El arranque llegará con una gran churrascada popular a partir de las 21.00 horas. La noche continuará con la discoteca móvil Impacto, David Bermúdez, DJ Nyan Boe y la actuación de Galician Army.
El sábado 12, el Dúo La Tendencia protagonizará la sesión vermú, mientras que por la noche tomarán el relevo la orquesta New York y nuevamente la discoteca móvil Impacto, esta vez con Drew Korme.
La programación del domingo comenzará con el pasacalles de Inllar. A las 13.30 horas se celebrará la misa y posteriormente llegará la sesión vermú con Fuego. La tarde estará especialmente dedicada a los niños, con juegos en O Recheo y fiesta de la espuma desde las 18.00 horas. La orquesta Fuego será también la encargada de la verbena.
El lunes 14 se cerrarán las celebraciones con pasacalles de gaiteros, misa cantada por la Coral de Santa Mariña a las 13.00 horas y sesión vermú con Grupo Ritmo. A las 18.00 volverán los juegos en O Recheo y la última verbena reunirá a la orquesta Trébol y Grupo Ritmo.
El broche llegará ya a medianoche con una sesión de fuegos artificiales que despedirá cuatro días de celebraciones de A Barquiña.