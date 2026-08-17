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Ponteceso

A Barquiña prepara cuatro días de fiesta con churrascada y verbenas 

Se celebrarán entre el 11 y el 14 de septiembre

Redacción Carballo
17/08/2026 18:53
Fiestas de A Barquiña en Ponteceso
Fiestas de A Barquiña en Ponteceso
Archivo
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Ponteceso ya tiene cerrado el programa de las fiestas de A Barquiña de septiembre, que se prolongarán durante cuatro jornadas, del viernes 11 al lunes 14, con música, gastronomía, actos religiosos y propuestas para los más pequeños.

El arranque llegará con una gran churrascada popular a partir de las 21.00 horas. La noche continuará con la discoteca móvil Impacto, David Bermúdez, DJ Nyan Boe y la actuación de Galician Army.

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El sábado 12, el Dúo La Tendencia protagonizará la sesión vermú, mientras que por la noche tomarán el relevo la orquesta New York y nuevamente la discoteca móvil Impacto, esta vez con Drew Korme.

La programación del domingo comenzará con el pasacalles de Inllar. A las 13.30 horas se celebrará la misa y posteriormente llegará la sesión vermú con Fuego. La tarde estará especialmente dedicada a los niños, con juegos en O Recheo y fiesta de la espuma desde las 18.00 horas. La orquesta Fuego será también la encargada de la verbena.

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El lunes 14 se cerrarán las celebraciones con pasacalles de gaiteros, misa cantada por la Coral de Santa Mariña a las 13.00 horas y sesión vermú con Grupo Ritmo. A las 18.00 volverán los juegos en O Recheo y la última verbena reunirá a la orquesta Trébol y Grupo Ritmo.

El broche llegará ya a medianoche con una sesión de fuegos artificiales que despedirá cuatro días de celebraciones de A Barquiña.

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