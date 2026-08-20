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Ponteceso

Ponteceso renovará la red viaria del polígono de Tella con una ayuda de 91.000 euros de la Xunta

La actuación se suma a la mejora de las infraestructuras eléctrica que se está acometiendo en el parque empresarial

Redacción Carballo
20/08/2026 18:02
Vista aérea del polígono de Tella
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El Concello de Ponteceso sigue contribuyendo a la dinamización de polígono industrial de Tella a través de la potenciación de sus servicios e infraestructuras, lo que redunda en la mejora de la competitividad de las empresas ya instaladas y en reforzar atractivo del enclave a la hora de atraer nuevos asentamientos.

El Ayuntamiento acaba de conseguir una ayuda de la Dirección Xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial por importe de 91.375 euros, que va a permitir actuar sobre el sistema viario y las aceras del también conocido como polígono de A Mezquita, además de corregir las deficiencias que presenta la red de pluviales. 

El alcalde, José Manuel Mato, mantuvo reuniones con la Consellería de Industria para analizar la situación del polígono y conocer las diferentes líneas de ayuda destinadas a la mejora de los parques empresariales. 

La convocatoria en la que se enmarca la ayuda recibida tiene como finalidad financiar actuaciones de mejora, acondicionamiento y dotación de infraestructuras en esos espacios. 

Según explica Mato Martínez esta inversión permitirá dar respuesta a problemas del parque industrial que llevaban años pendientes de solución. 

“Para nós é unha prioridade potenciar este espazo industrial, mellorar as condicións das empresas que xa desenvolven aquí a súa actividade e, ao mesmo tempo, facer do polígono un lugar máis atractivo para a implantación de novas iniciativas que contribúan a fortalecer o noso tecido produtivo”, declaró.

Esta intervención se suma a la mejora de la infraestructuras eléctricas que se está ejecutando actualmente en el mismo parque industrial y que se encuentra ya en una fase muy avanzada. 

Está previsto que esos trabajos finalicen durante las próximas semanas, completando así una nueva actuación destinada a la modernización de las infraestructuras del polígono industrial de Tella.

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