Ponteceso renovará la red viaria del polígono de Tella con una ayuda de 91.000 euros de la Xunta

Vista aérea del polígono de Tella EC

El Concello de Ponteceso sigue contribuyendo a la dinamización de polígono industrial de Tella a través de la potenciación de sus servicios e infraestructuras, lo que redunda en la mejora de la competitividad de las empresas ya instaladas y en reforzar atractivo del enclave a la hora de atraer nuevos asentamientos.

El Ayuntamiento acaba de conseguir una ayuda de la Dirección Xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial por importe de 91.375 euros, que va a permitir actuar sobre el sistema viario y las aceras del también conocido como polígono de A Mezquita, además de corregir las deficiencias que presenta la red de pluviales.

El alcalde, José Manuel Mato, mantuvo reuniones con la Consellería de Industria para analizar la situación del polígono y conocer las diferentes líneas de ayuda destinadas a la mejora de los parques empresariales.

La convocatoria en la que se enmarca la ayuda recibida tiene como finalidad financiar actuaciones de mejora, acondicionamiento y dotación de infraestructuras en esos espacios.

Según explica Mato Martínez esta inversión permitirá dar respuesta a problemas del parque industrial que llevaban años pendientes de solución.

“Para nós é unha prioridade potenciar este espazo industrial, mellorar as condicións das empresas que xa desenvolven aquí a súa actividade e, ao mesmo tempo, facer do polígono un lugar máis atractivo para a implantación de novas iniciativas que contribúan a fortalecer o noso tecido produtivo”, declaró.

Esta intervención se suma a la mejora de la infraestructuras eléctricas que se está ejecutando actualmente en el mismo parque industrial y que se encuentra ya en una fase muy avanzada.

Está previsto que esos trabajos finalicen durante las próximas semanas, completando así una nueva actuación destinada a la modernización de las infraestructuras del polígono industrial de Tella.