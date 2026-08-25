La XVIII Semana Cultural de Brantuas-Niñóns incluye mucha música, teatro y un monólogo a cargo de Quico Cadaval

Las actividades de la Semana Cultural se llevarán a cabo en la Casa dos Veciños Cedida

El lunes día 31 de agosto la AC Nosa Señora do Faro, en colaboración con el Concello de Ponteceso y la Diputación de A Coruña, pondrá en marcha la 18ª edición de la Semana Cultural de Brantuas-Niñóns, que un año más servirá de anticipo de la Romaría da Virxe do Faro, del martes día 8 de septiembre.

La programación cultural que servirá para hacer más llevadera la espera por la célebre romería se dará a conocer el próximo domingo a mediodía en un acto a celebrar en la Casa dos Veciños (12.00 horas) e incluye propuestas variadas, entre las que destacan las musicales.

El telón se alzará el lunes 31, día en el que comenzará la novena (20.00) y en el que actuará el grupo de panderetas Súa Cerca (21.00). Como colofón, en el propio local social se ofrecerá una degustación de pinchos para la concurrencia (22.00).

El martes día 1 de septiembre, a partir de las 21.00 horas, habrá un pase de videos y fotografías de ediciones anteriores, seguido de un homenaje a un 'Bo e Xeneroso', Fernando Castro Villar, y de los tradicionales pinchos de fin de velada.

El miércoles, día 2 de septiembre, el protagonismo será para el teatro, más concretamente para el grupo de Os Seixos de Tella que representará una de sus últimas obras (21.00).

El jueves, día 3, actuará la tuna 'Lucero del Alba' de Ferrol, y el viernes 4 llegará uno de los momentos más esperados de la Semana Cultural, el monólogo del polifacético Quico Cadaval, con comienzo también previsto para las 21.00 horas. Para las 09.00 horas de ese día se programa asimismo una andaina por distintos parajes de la parroquia.

La propuesta de senderismo se repetirá el sábado (09.30) y por la noche (21.00) llegará otro de los platos fuertes de la programación, el concierto de Milladoiro, al que seguirá una degustación de callos.

El domingo a las 12.00 se presentará un nuevo libro de memoria histórica, que en este caso girará en torno al trabajo de los canteros de Brantuas y Niñóns. El xantar será a base de cocido y, en la sobremesa, habrá animación musical a cargo de una disco móvil.

El lunes, día 7 se septiembre, finalizará la novena (20.00) y la propia XVIII Semana Cultural, en este caso con una actuación musical a cargo de Jesús Couto y sus acordeones (21.00) y una nueva sesión de pinchos.

La romería del 8 de septiembre

La romería de la Virxe do Faro, patrona de Bergantiños, se celebrará el martes día 8 de septiembre. Desde primeras horas de la mañana habrá pasacalles por Corme Porto, Corme Aldea, Brantuas y Niñóns.

A las 09.00 horas saldrá la santa en procesión, acompañada por un grupo de gaitas, desde la iglesia parroquial hasta el Faro de Brantuas, en cuya capilla se oficiarán misas a las 10, 11 y 12 horas, mientras que la solemne será a la 1 de la tarde al aire libre.

De amenizar la sesión vermú se encargará la orquesta M3 Show, que volverá a actuar a partir de las 6 de la tarde.

La bajada de la imagen de la santa desde la ermita hasta el faro se hará el domingo día 13 de septiembre a las 18.00 horas.