El museo de Corme acoge la proyección del documental 'Mary Quintero, máis de 90 anos de creatividade'

Vista del museo de Corme EC

El Museo de Corme acogerá el próximo 29 de agosto, a las 19.00 horas, la proyección del documental 'Mary Quintero, más de 90 años de creatividad', una pieza dedicada a la trayectoria y al legado de una fotógrafa con una larga vida vinculada a la creación y a la imagen.

El documental busca acercar al público la figura de Mary Quintero y a su extensa trayectoria creativa, reivindicando la importancia de su mirada y de su contribución al ámbito de la fotografía.

La proyección tendrá lugar en el museo de Corme y está abierta al público, ofreciendo una oportunidad para conocer de cerca una historia ligada a la fotografía y a la cultura gallega.

El Concello anima a los vecinos y a todas las personas interesadas en la fotografía y en la cultura a asistir a esta proyección y compartir una tarde dedicada a la memoria, la creación y al valor de la mirada fotográfica.