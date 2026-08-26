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Ponteceso

El museo de Corme acoge la proyección del documental 'Mary Quintero, máis de 90 anos de creatividade'

La actividad se llevará a cabo el próximo sábado día 29 de agosto a partir de las 19.00 horas

Redacción Carballo
26/08/2026 20:49
Vista del Maccmo de Corme
Vista del museo de Corme
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El Museo de Corme acogerá el próximo 29 de agosto, a las 19.00 horas, la proyección del documental 'Mary Quintero, más de 90 años de creatividad', una pieza dedicada a la trayectoria y al legado de una fotógrafa con una larga vida vinculada a la creación y a la imagen.

El documental busca acercar al público la figura de Mary Quintero y a su extensa trayectoria creativa, reivindicando la importancia de su mirada y de su contribución al ámbito de la fotografía. 

La proyección tendrá lugar en el museo de Corme y está abierta al público, ofreciendo una oportunidad para conocer de cerca una historia ligada a la fotografía y a la cultura gallega. 

El Concello anima a los vecinos y a todas las personas interesadas en la fotografía y en la cultura a asistir a esta proyección y compartir una tarde dedicada a la memoria, la creación y al valor de la mirada fotográfica.

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