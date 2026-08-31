Charla informativa en el Concello de Ponteceso para personas interesadas en el cuidado de mayores

Vista de la sede consistorial de Ponteceso EC

El Concello de Ponteceso y el Centro de Formación Colaxe programan para el jueves de la próxima semana, día 10 de septiembre, una charla informativa dirigida a personas interesadas en el cuidado de mayores. La actividad se llevará a cabo en el salón de actos del consistorio en dos turnos, uno con comienzo previsto para las 11 horas y, el otro, a partir de las 17.00.

Desde el Concello recuerdan que Ponteceso contará próximamente con una residencia de mayores proyecto que supondrá una inmejorable ocasión de encontrar trabajo para profesionales con formación en atención sociosanitaria a personas dependientes. Por ello, apuntan que la cita informativa permitirá conocer de primera mano los procesos de formación gratuita que se ofertan en el citado sector.

A las charlas podrán acudir tanto personas desempleadas como trabajadoras en activo.