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Ponteceso

Insua de Viastela aclara que nunca se opuso a ninguna inversión destinada a Corme

La entidad quiere salir al paso de "rumores infundados" que dañan su imagen

Redacción Carballo
05/09/2026 19:28
Pantalanes del puerto de Corme
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La Asociación Cultural Insua de Viastela a través de un comunicado dice querer salir al paso de una serie de "rumores infundados que nos últimos tempos veñen circulando e que danan a imaxe desta entidade".

Realizan así una serie de puntualizaciones, empezando por asegurar que la asociación nunca se opuso a ninguna inversión destinada a Corme. "Cando tivemos ocasión de facelo, trasladamos o noso punto de vista sobre a obra do Cabo Roncudo, sempre nos tempos e formas públicas nas que se nos deu audiencia e se nos permitiu achegar as nosas consideracións. En ningún momento paralizamos ningunha obra nin solicitamos a súa paralización", señalan de forma tajante.

Al respecto de la reforma que el Concello de Ponteceso tiene previsto realizar en el puerto y que incluye actuaciones en la denominada 'Ayudantía', apuntan que "é rotundamente falso que esta asociación se opuxera ao proxecto ou que presentase algún tipo de alegación contra este investimento, que consideramos moi positivo para Corme".

El colectivo pide a las instituciones públicas que cumplan su función, gobernar, añadiendo que si en algún momento ellos tienen algo que manifestar "farémolo de forma aberta, pública e clara, alí onde sexa necesario, para que a nosa postura non deixe lugar a dúbidas".

"Somos conscientes de que queda un ano para as eleccións e de que se están a instalar na opinión pública dinámicas de frentismo e posicionamentos políticos dos que esta entidade se afasta expresamente. Esta non é a nosa guerra, nin nos vinculamos a ningún posicionamento político que non sexa a defensa do ben cultural e patrimonial de Corme", añaden en otro de los puntos de su comunicado.

Por último, dicen estar dispuestos a mostrar cuantas evidencias sean necesarias para despejar posibles dudas sobre su actuación, si bien recuerdan que "é importante que, cando se acuse, se faga con probas, e que non sexa o inocente quen teña que demostrar a inocencia".

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