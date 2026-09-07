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Ponteceso

Ponteceso mejora la seguridad viaria en las pistas de Pazos de Arriba y A Bugalleira

El Concello anuncia que los trabajos en curso de renovación de la infraestructura eléctrica del parque empresarial están a punto de finalizar

Redacción Carballo
07/09/2026 18:09
PAZOS E BUGALLERIA.2
Solución adoptada en los núcleos de Pazos de Arriba y Ponteceso
Cedida
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El Concello de Ponteceso sigue avanzando en la mejora de las infraestructuras viarias municipales con el objetivo de incrementar la seguridad viaria y mejorar las comunicaciones entre las distintas parroquias.

En este apartado, la pasada semana llegaron a su fin las actuaciones que se estaban acometiendo en los núcleos de Pazos de Arriba y A Bugalleira, en la parroquia de Tallo.

Las intervenciones consistieron en instalar una capa de rodadura de hormigón. En fechas próximas se acometerá otra obra similar en otro viario que conecta con la misma parroquia, aunque en este la renovación de la capa de rodadura se hará en aglomerado.

El alcalde, José Manuel Mato, pide disculpas por las molestias ocasionadas durante la ejecución de los trabajos y anuncia que "a nosa vontade é seguir traballando para mellorar a calidade de vida en todas as parroquias".

También anuncia que la mejora de la infraestructura eléctrica en el polígono empresarial de Tella está muy avanzada, de tal forma que se espera que los trabajos finalicen en cuestión de semanas.

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