La CIG se concentra en Ponteceso por unas acusaciones "moi graves" del alcalde contra la delegada del SAF

Vista de la sede consistorial de Ponteceso EC

La CIG anuncia para las 10.00 horas de este miércoles una concentración ante el Juzgado de Paz de Ponteceso en apoyo a la delegada del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) por una supuestas acusaciones "moi graves" vertidas contra ella por el alcalde, José Manuel Mato, en la sesión plenaria celebrada el pasado 27 de mayo.

Según explica la formación sindical, la protesta coincide con el acto de conciliación a celebrar en el propio juzgado de paz tras el que la trabajadora interpondrá una querella contra el regidor por un presunto delito de injurias graves y/o calumnias.