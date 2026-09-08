Ponteceso cambiará el sistema de climatización del centro sociocultural gracias a la ayuda de la Xunta

Vista del centro sociocultural de Ponteceso Cedida

El Concello de Ponteceso va a proceder a la instalación de un nuevo sistema de climatización en el centro sociocultural con el fin de optimizar la eficiencia energética y reducir los costes de mantenimiento de unas instalaciones que albergan el Museo Etnolúdico de Galicia (Melga), la biblioteca, una sala de cine, la sala de informática y diversas oficinas.

Ello será posible gracias a una ayuda de 133.000 euros concedida por la Xunta de Galicia y que se hará efectiva en dos anualidades. La aportación de este año rondará los 50.400 euros y los 82.600 restantes corresponderán a la anualidad de 2027.

“Asinamos un convenio de colaboración coa Xunta de Galicia para mellorar un centro que levaba moito tempo sen investimentos. A Xunta amosa de novo o seu compromiso con Ponteceso polo que quero agradecer persoalmente ao conselleiro de Cultura, José López Campos, o seu inestimable apoio na defensa da cultura do noso municipio”, declaró el alcalde, José Manuel Mato.

El regidor destacó asimismo que la actuación permitirá mejorar el confort de las personas usuarias, además de favorecer la conservación de las piezas museísticas y bibliográficas, especialmente sensibles a los cambios de temperatura y humedad.