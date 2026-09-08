Ponteceso es uno de los seis concellos de la Costa da Morte con sus playas declaradas libres de humo

El diploma recibido por el Concello de Ponteceso Cedida

Ponteceso es uno de los seis municipios de la Costa da Morte que tiene sus playas declaradas como libres de humo, lo que le valió para recibir el pasado fin de semana el diploma de la Rede Galega de Prais sen Fume en su categoría de oro por extender la lucha contra el tabaquismo al 100% de sus arenales.

Los otros cinco municipios de la Costa da Morte que recibieron la misma distinción son Corcubión, Laxe, Cabana, Dumbría y Malpica.

A nivel del conjunto de la provincia coruñesa, hay 18 municipios que cuentan con este reconocimiento, diez en la provincia de Lugo, ocho en la de Ourense y trece en la de Pontevedra.

La iniciativa, que nació con el objetivo de proteger a los no fumadores, reducir la presencia de residuos asociados al tabaco en los espacios naturales, comenzó en 2016 con 19 ayuntamientos y se convirtió en una red integrada actualmente por 85 municipios gallegos y un total de 249 playas y puertos declarados libres de humo, entre ellos 39 arenales fluviales.