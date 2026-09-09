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Ponteceso

La CIG llevará a la vía penal las acusaciones del alcalde de Ponteceso contra una delegada del SAF

El sindicato se concentró este miércoles ante la Casa do Concello coincidiendo con el acto de conciliación celebrado en el Xulgado de Paz, al que el regidor no compareció

Redacción Carballo
09/09/2026 20:19
Representantes de la CIG protestaron este miércoles frente al Concello
Representantes de la CIG protestaron este miércoles frente al Concello
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La CIG anunció que continuará por la vía penal las acciones emprendidas por una delegada del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Ponteceso a raíz de las acusaciones realizadas contra ella por el alcalde, José Manuel Mato, durante el pleno municipal del pasado 27 de mayo. El sindicato se concentró este miércoles ante la Casa do Concello coincidiendo con el acto de conciliación celebrado en el Xulgado de Paz, al que el regidor no compareció.

La conciliación constituía el paso previo a la presentación de una querella por un presunto delito de injurias graves y calumnias. Según explica la CIG, en el acto se requería al alcalde para que reconociese como inciertas las declaraciones e imputaciones realizadas en el pleno y accediese a reparar el daño moral y el perjuicio que la trabajadora considera ocasionados. Tras la ausencia de Mato, el sindicato señala que el siguiente paso será formalizar la querella por la vía penal.

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La central sindical arropó a la delegada con una concentración en la que participaron, entre otros, el secretario comarcal de la CIG da Coruña, Óscar Calvo, y el responsable de la Unión Local de Carballo, Martín Caamaño.

“Ás lamentábeis declaracións do alcalde de Ponteceso hai que engadirlle agora a súa covardía. Hoxe tiña moi fácil pórlle remate aquí a esta situación e evitar ter que ir a xuízo polo penal, pero non quixo”, manifestó Calvo. El dirigente sindical aseguró que la CIG continuará defendiendo “a honra da compañeira e os dereitos sindicais” y respaldará las acciones legales que decida emprender.

El origen del conflicto se remonta al pleno del 27 de mayo. Según la versión de la CIG, Mato cuestionó entonces la actividad sindical de la trabajadora y el uso de su crédito de horas sindicales, además de acusarla de abandonar su puesto y desatender a una persona usuaria del servicio.

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El sindicato sostiene asimismo que el alcalde atribuyó a la delegada el envío de mensajes amenazantes a compañeras para que no concurriesen en candidaturas sindicales diferentes y expresó su deseo de que la representación de los trabajadores del SAF no estuviese en manos de la CIG.

Caamaño calificó de “irresponsabilidade” la ausencia del regidor en el acto de conciliación y consideró especialmente grave que, según sostiene la central, se hubiese utilizado el pleno municipal “para tentar coartar as liberdades e dereitos fundamentais dunha traballadora e delegada de persoal”.

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