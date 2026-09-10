A Barquiña inicia cuatro días de fiesta con churrascada y verbenas

Fiestas de A Barquiña en Ponteceso en una pasada edición Archivo

Ponteceso inicia este viernes las fiestas de A Barquiña de septiembre, que se prolongarán hasta el lunes 14. Música, gastronomía, actos religiosos y propuestas para los más pequeños conforman el programa.

"Hai momentos do ano que non precisan presentación. Chegan e nótase. A Barquiña é un deles", afirma el alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, en su saluda de las fiestas. "É unha festa que honra Ponteceso, porque fala da nosa historia, da nosa xente e dunha tradición que fomos capaces de manter viva xeración tras xeración", añade el regidor.

El arranque llegará con una gran churrascada popular a partir de las 21.00 horas de este viernes. La noche continuará con la discoteca móvil Impacto, David Bermúdez, DJ Nyan Boe y la actuación de Galician Army.

El sábado, el Dúo La Tendencia protagonizará la sesión vermú, mientras que por la noche tomarán el relevo la orquesta New York y nuevamente la discoteca móvil Impacto, esta vez con Drew Korme.

La programación del domingo comenzará con el pasacalles de Inllar. A las 13.30 horas se celebrará la misa y posteriormente llegará la sesión vermú con la orquesta Fuego. La tarde estará especialmente dedicada a los niños, con juegos en O Recheo y fiesta de la espuma desde las 18.00 horas. La orquesta Fuego será también la encargada de la verbena.

El lunes 14 se cerrarán las celebraciones con pasacalles de gaiteros, misa cantada por la Coral de Santa Mariña a las 13.00 horas y sesión vermú con Grupo Ritmo. A las 18.00 volverán los juegos en O Recheo y la última verbena reunirá a la orquesta Trébol y Grupo Ritmo.

El broche llegará ya a medianoche con una sesión de fuegos artificiales que despedirá cuatro días de celebraciones de A Barquiña.