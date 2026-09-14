Avanza la tramitación de la senda peatonal que conectará Corme Aldea con Corme Porto

Vista de la senda de O Couto, en la propia carretera autonómico Ponteceso-Corme EC

La conexión a pie entre Corme Aldea y Corme Porto contará con un nuevo tramo acondicionado junto a la AC-424. El Consello da Xunta aprobó este lunes el proyecto de una senda peatonal de 685 metros que permitirá completar un itinerario seguro entre ambos núcleos y que supondrá una inversión aproximada de 565.000 euros.

La actuación se desarrollará entre los puntos kilométricos 6+665 y 7+356 de la carretera autonómica, por su margen izquierda. En este último punto enlazará con la senda ya existente que continúa hasta Corme Porto, evitando así prolongar la nueva obra hasta el punto 7+530, como se había valorado inicialmente.

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El itinerario tendrá algo más de dos metros de ancho, acabado en color tierra y un arcén de medio metro a lo largo de todo el recorrido. Entre los puntos 6+728 y 7+356 se incorporará además una cuneta previa a la senda.

La obra obligará a ocupar 22 parcelas, cuya utilidad pública queda declarada con la aprobación definitiva del proyecto. También será necesario construir un muro de contención de hormigón armado en las proximidades del punto kilométrico 7+120 para reducir la afección sobre una vivienda y minimizar las excavaciones.

El proyecto incluye igualmente la pavimentación de las entradas y accesos que atraviesen el nuevo recorrido, las correspondientes obras de drenaje y la preinstalación de servicios para futuras redes de telecomunicaciones y abastecimiento.

La Xunta avanza ahora en la supervisión del proyecto constructivo como paso previo a la licitación de las obras, que tendrán un plazo de ejecución de nueve meses. La actuación forma parte de la nueva fase del Plan de sendas en carreteras autonómicas y estará cofinanciada con fondos europeos Feder 2021-2027.