Luz verde definitivo de la Xunta al proyecto de la senda que conectará Corme Aldea con Corme Porto

La senda discurrirá por el margen izquierdo de la AC-424 Cedida

El Consello da Xunta aprobó de manera definitiva en su reunión del pasado lunes el proyecto de construcción de la senda peatonal que unirá Corme Aldea y Corme Porto.

El alcalde, José Manuel Mato, agradece la predisposición mostrada por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, y por la directora xeral, Begoña Freire, al tiempo que destaca la importancia de esta actuación "moi demandada", por cuanto contribuirá a reforzar la seguridad en un tramo viario muy peligroso para los peatones.

La Xunta avanzará ahora en la supervisión del proyecto constructivo como paso previo a la licitación de las obras.

Detalles del proyecto

La nueva senda permitirá ejecutar la conexión peatonal entre Corme Aldea y Corme Porto mediante un tramo acondicionado junto a la carretera autonómica AC-424.

El proyecto contempla la construcción de una senda de 685 metros de longitud, con una inversión aproximada de 565.000 euros.

La actuación se desarrollará entre los puntos kilométricos 6+665 y 7+356 de la carretera autonómica, por su margen izquierda. En este último punto, la nueva senda conectará con la infraestructura peatonal ya existente que continúa hasta Corme Porto.

El itinerario tendrá algo más de dos metros de ancho, un acabado en color tierra y un arcén de medio metro a lo largo de todo el recorrido. Además, entre los puntos kilométricos 6+728 y 7+356 se incorporará una cuneta previa a la senda.

Muro de contención

El proyecto también contempla la construcción de un muro de contención de hormigón armado en las cercanías del punto kilométrico 7+120. Esta solución permitirá reducir la afección sobre una vivienda y minimizar las excavaciones necesarias para ejecutar la senda.

La actuación incluye la pavimentación de las entradas y accesos que atraviesen el nuevo itinerario, las correspondientes obras de drenaje y la preinstalación de los servicios necesarios para futuras redes de telecomunicaciones y abastecimiento.